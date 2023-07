Schweizer Schlüsselfirma Dormakaba baut 800 Stellen ab

Wer in der Schweiz wohnt, dürfte sie kennen: die Schlüssel mit der Aufschrift Kaba, die Dormakaba mit Sitz in Wetzikon und Rümlang herstellt. Nun will die Firma bis im Geschäftsjahr 2025/26 rund 170 Millionen Franken pro Jahr sparen. Das habe auch Folgen für die Mitarbeitenden, so Dormakaba in einer Mitteilung.