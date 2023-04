Cuca: Schweizer Schülerin missbraucht – Spielerinnen wehren sich

«Ein Mädchen kam damals in ein Hotelzimmer, in dem ich und andere Spieler waren. Das war meine einzige Rolle – ich hab nichts getan und bin völlig unschuldig», erklärt Cuca bei seinem Antritt in São Paulo.

Alexi Stival, genannt Cuca, ist der neue Trainer des brasilianischen Fussballclubs Corinthians. In seiner Zeit als Spieler sass er während rund eines Monats in Bern in U-Haft und wurde später verurteilt.

Am vergangenen Freitag wurde Cuca als neuer Trainer von Corinthians São Paulo vorgestellt – begleitet von wütenden Protesten der Fans. Der Grund dafür liegt in der Schweiz: 1989 wurde der heute 59-Jährige zusammen mit drei Teamkollegen seines damaligen Clubs Gremio von einem Schweizer Gericht in Abwesenheit zu einer 15-monatigen Haftstrafe verurteilt. Der Grund: Die Kicker sollen zwei Jahre zuvor an eine Minderjährige (13) vergewaltigt haben. Unzucht mit einem Kind und Nötigung lautete das Urteil.