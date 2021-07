Achtfacher Weltmeister, siebenfacher Gesamtweltcupsieger – der 35-Jährige hat mit dem Mountainbike alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Auch bei Olympia ist ihm dies schon gelungen. 2008 errang er in Peking Bronze, 2012 in London Silber und anschliessend Gold in Rio 2016. In Tokio bestreitet er nun seine letzten Olympischen Spiele und will sich hier natürlich, wenn möglich, mit einer Medaille verabschieden.