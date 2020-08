Quartalszahlen In der Schweizer Industrie fallen wegen Corona 3200 Jobs weg

Die Corona-Krise triftt die Schweizer Schwerindustrie hart. Aufträge, Umsatz und Exporte brachen im zweiten Quartal förmlich ein. 3200 Stellen sind bereits verloren gegangen – und weitere werden folgen

Auch für die Zukunft sieht Swissmem keine Besserung in Sicht: «Wir befürchten, dass es in den nächsten zwölf Monaten zu einem deutlichen Stellenabbau kommen wird», schreibt der Verband in einer Mitteilung. Im zweiten Quartal 2020 waren noch 319’600 Personen in der Schwerindustrie beschäftigt. Das sind bereits 3200 Personen weniger als noch im ersten Quartal 2020.