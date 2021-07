Rekord-Lauf über 100 Meter Delfin : Schweizer Schwimm-Exploit – auch Noè Ponti gewinnt Olympia-Bronze

Rund 24 Stunden nach der sensationellen Bronzemedaille von Jérémy Desplanches gibts den nächsten Schwimm-Knüller. Der Tessiner Noè Ponti gewinnt über 100 Meter Delfin ebenfalls Bronze.

Der Tessiner gewinnt über 100 Meter Delfin Bronze in neuem Schweizer Rekord.

Noè Ponti holt in Tokio die nächste Schweizer Medaille.

Schon im Halbfinal hat es Noè Ponti so richtig krachen lassen. Dank seinem neuen Schweizer Rekord wurde der 20-Jährige über Nacht zum Medaillenanwärter. Und auch im grossen Final gibt der Tessiner am frühen Samstagmorgen Vollgas.

Nach den ersten 50 Metern ist das Mega-Talent schon voll dabei –und am Schluss reicht es tatsächlich. Ponti schwimmt 50,74 und verbessert seinen eigenen Schweizer Rekord noch einmal. Nur einen Tag nach dem Exploit von Jérémy Desplanches gibts die nächste Schweizer Schwimm-Sensation: Auch Noè Ponti holt sich Olympia-Bronze!

Gold und Weltrekord für die USA

«Letztes Jahr träumte ich noch von einer Olympia-Teilnahme. Es ist ein Traum. Die Zeit ist wirklich toll», sagte Ponti schon vor dem Final. Dieser Traum dürfte nun noch etwas schöner geworden sein. So endet die Olympia Premiere für das Schweizer Schwimm-Talent mit einer vor wenigen Tagen nach für unmöglich gehaltenen Bronze-Medaille.

Gold sicherte sich Topfavorit Caeleb Dressel in 49.45 Sekunden – Weltrekord! Silber geht an Kristof Milak aus Ungarn, der über die doppelte Distanz in Tokio bereits Olympiasieger geworden war. Seine Zeit von 49,68 Sekunden bedeutet einen neuen Europarekord.