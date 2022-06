Über 200 m Schmetterling: Schweizer Schwimmer im Pech – Noè Ponti verpasst WM-Medaille haarscharf

Der 21-Jährige hatte am Montag mit zwei Schweizer Rekordzeiten richtig abgeliefert.

In seiner Paradedisziplin über die doppelte Distanz fehlen dem Tessiner am Ende sieben Zehntel zum Edelmetall.

Was wäre das für ein Erfolg für den Schweizer Schwimm-Sport gewesen. Noé Ponti lieferte bei der WM in Budapest bis zum Final voll ab, verpasst dort die Medaille über 200 m Schmetterling aber knapp. Der 21-Jährige aus Locarno muss sich im Final am Dienstag nur dem Japaner Tomoru Honda (3.), dem Franzosen Leon Marchand (Frankreich) und dem alles überragenden Ungarn Kristof Milak (1.) geschlagen geben. Milak unterbot mit einer absoluten Fabelzeit von 1:50, 34 Minuten sogar den Weltrekord.