Australien: Schweizer Segler verschwindet vor Tasmanien

Der Schweizer Segler war mit seiner Jacht «Lady Lay» von Hobart auf Tasmanien (roter Punkt) in Richtung Neuseeland aufgebrochen. Der Transponder des Schiffes hörte vier Tage später auf zu senden.

Peter Baggenstos brach Anfang Dezember von Hobart auf Tasmanien in Richtung Neuseeland auf.

Der Schweizer Segler Peter Baggenstos wird seit zwei Monaten vermisst. Der 80-Jährige war am 1. Dezember mit seiner Jacht «Lady Lay» von Hobart auf Tasmanien in Richtung Neuseeland aufgebrochen. Der Transponder des Schiffes hörte vier Tage später auf zu senden. Baggenstos befand sich etwa 140 Kilometer vor der Ostküste Tasmaniens. Zu diesem Zeitpunkt herrschte laut australischen Medien schlechtes Wetter.

Die australische Seenotrettung führt auf dem Tasmanischen Meer eine gross angelegte Suchaktion durch. «Angesichts der Umstände machen wir uns ernsthafte Sorgen um das Wohlergehen von Herrn Baggenstos», sagte John Delpero von der Polizei in Tasmanien. Die Seenotrettung habe bereits über 583'000 Quadratkilometer durchsucht, doch weder Baggenstos noch seine Jacht seien gefunden worden.

«Die Familie verdient eine Antwort»

Die Verwandten in der Schweiz seien über das Verschwinden des 80-Jährigen informiert, sagt Delpero. «Ich würde absolut verstehen, dass seine Familie im Moment unter grossem Stress steht und verständlicherweise viele Fragen hat», meint der Polizist. «Sie verdienen Antworten, und wir werden versuchen, ihnen im Rahmen der Ermittlungen einige Antworten zu geben.»

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) ist ebenfalls über die Situation informiert. Wie Sprecher Pierre-Alain Eltschinger zu «Le Matin» sagte: «Das EDA hat Kenntnis von der Suchaktion nach einem Schweizer Bürger in Australien und unterstützt die Angehörigen im Rahmen des konsularischen Schutzes. Das Schweizer Generalkonsulat in Sydney steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden.»