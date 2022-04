Vargas und Widmer treffen : Schweizer Show und Penalty-Wirbel bei Augsburg-Sieg gegen Mainz

Silvan Widmer und Ruben Vargas standen sich am Mittwochabend in der Bundesliga gegenüber. Beide Nati-Spieler trafen, allerdings konnte nur einer feiern.

Am Mittwochabend kam es in der Bundesliga zu einem Nachholspiel.

Der FC Augsburg hat einen wichtigen Schritt zum Verbleib in der Fussball-Bundesliga gemacht. Mit dem 2:1 (1:0) im Nachholspiel gegen den FSV Mainz 05 gelang der Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl der zweite Sieg nacheinander. Die Mainzer verpassten indes durch die Niederlage näher an die Europapokal-Plätze zu rücken.

Der Augsburger Jeffrey Gouweleeuw (11.) brachte am Mittwochabend durch einen umstrittenen Foulelfmeter sein Team in Führung. Torwart Robin Zentner war vor 18’122 Zuschauern ein Rückpass zu weit vom Fuss gesprungen. Der heranstürmende Augsburger kam dann zu Fall, der Schiedsrichter entschied auf Penalty – ein Fehlentscheid, der VAR schaltete sich aber auch nicht ein. Nach dem Spiel gab der Unparteiische den Fehler zu: «Ich habe die Bilder in der Pause gesehen. Meine Wahrnehmung und die Tatsache waren zwei Welten – es war ein klarer Fehlentscheid.»