Schweizer fliegen am meisten im Privatjet

… und fliegt darin Hunde zur Adoption in die Schweiz.

Im Vergleich zu Europa liegt die Schweiz mit diesen Zahlen relativ zur Einwohnerzahl an der Spitze.

Laut einer von Greenpeace in Auftrag gegebenen Studie flogen Schweizerinnen und Schweizer letztes Jahr rund 100 Mal pro Tag in einem Privatjet um die Welt.

Im Vergleich mit Europa relativ zur Einwohnerzahl sei die Schweiz deshalb an der Spitze, wenn es um die Nutzung von Privatjets gehe, so die «SonntagsZeitung». Ein Privatjet belastet das Klima in nur drei Flugstunden gleich stark wie die Gesamtemissionen eines Durchschnittsschweizers oder einer Durchschnittsschweizerin eines ganzen Jahres.