Die Sorgen sind ungleich verteilt

Die Ergebnisse zeigen, dass wir mehr shoppen als im ersten Lockdown, zur Sicherheit aber auch mehr Geld zur Seite legen. Wo wir einkaufen, hat sich ebenfalls weiter verändert: So stehen Shoppingcenter oder Outlets schlechter als vor der Pandemie da. Bewusstes Einkaufen liege hingegen im Trend. Zwei Drittel der Befragten geben an, verstärkt Produkte von lokalen Herstellern kaufen zu wollen.

Doch das Bild sieht nicht überall gleich rosig aus. So werden bei der Umfrage Unterschiede in der Bevölkerung sichtbar. Kleinverdiener und Frauen zeigen sich pessimistischer als der Rest der Gesellschaft, was den Blick in die persönliche Zukunft betrifft. In der Westschweiz macht sich knapp ein Drittel der Bevölkerung finanzielle Sorgen, in der Deutschschweiz ist dies ausgeglichener.