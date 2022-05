Schweizer Ski-Stars im Zebra-Muster – das steckt hinter dem kuriosen Outfit

Sieht so etwa das Outfit der Schweizer Ski-Stars aus?

Auf Insta zeigen sich die Schweizer Ski-Stars in einem schwarz-weissen Rennoutfit.

Zunächst ganz in blau, später auch mit weiss und rot – 20 Jahre lang stürzten sich unsere Ski-Stars in diesen Farben die Weltcup-Pisten hinunter. Damit ist ab sofort Schluss. Die Partnerschaft zwischen Swiss-Ski und Hauptsponsor Swisscom ging mit der abgelaufenen Saison zu Ende. Neu wird ausgerechnet das Logo von Branchen-Konkurrent Sunrise gross auf den Rennanzügen von Odermatt, Gut-Behrami und Feuz prangen.

Wie genau das neue Dress künftig aussehen wird, ist allerdings noch völlig offen. Seit einigen Tagen läuft unter den Schweizer Ski-Fans allerdings eine heisse Diskussion. Dafür gesorgt hat ein Bild, das Swiss-Ski am Wochenende auf Instagram veröffentlichte. Darauf zu sehen sind Wendy Holdener und Mauro Caviezel in einem Sunrise-Rennanzug. Für Gesprächsstoff sorgt aber nicht etwa der neue Sponsor, sondern das auffällige schwarz-weisse Muster.

«Das Erlkönig-Modell soll finales Design verbergen»

«Ist das das Outfit für den Eurovision Song Contest?», fragt sich ein Ski-Fan auf Twitter. Ein anderer kommentiert kurz und knapp: «Deutschland Style.» Doch was hat es mit dem rätselhaften Rennanzug auf sich? Sind unsere Weltcup-Asse im kommenden Winter wirklich im Zebra-Muster unterwegs?

Als 20 Minuten bei Swiss-Ski nachfragt, gibt man dort leichte Entwarnung. «Das Erlkönig-Modell soll das finale Design verbergen – wie etwa in der Auto-Industrie die genaue Form des Autos», erklärt Christian Zingg, Leiter Ausrüstung von Swiss-Ski. Zur Erklärung: Als Erlkönig werden Prototypen von Autos bezeichnet, deren genaues Aussehen durch eine spezielle Lackierung geheim gehalten werden soll.

Doch wird der definitive Rennanzug dem der schwarz-weissen Erlkönig-Version nun ähneln oder komplett anders aussehen? «Das bleibt ein Geheimnis. Natürlich wollten wir damit auch etwas neugierig machen», gesteht Zingg. Fakt ist aber, dass der neue Hauptsponsor Sunrise das neue Design in enger Zusammenarbeit mit Swiss-Ski entwickelt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass dessen Farben gelb, orange und rot im neuen Dress vorhanden sein werden, dürfte daher gross sein. Doch auch bei der Farbwahl will man sich bei Swiss-Ski noch nicht in die Karten blicken lassen. «Wir wissen, dass es ein grosses Thema ist», sagt Zingg.