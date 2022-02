Olympia 2022: Yannick Chabloz stürzt bei der Olympia-Kombi

Mit 22 Jahren gab Yannick Chabloz in Peking sein Olympia-Debüt. In der alpinen Kombination durfte der junge Schweizer antreten. Dies obwohl er die Limite für die Selektionierung nicht gepackt hatte. Der Grund: Er sollte so viele Eindrücke wie möglich sammeln, um sich auf die Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina vorzubereiten.