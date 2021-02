«Es war das erste Mal, dass ich am Start stand und nicht das Gefühl hatte, dass ich die Goldmedaille will. In der Vergangenheit habe ich mich da immer unter Druck gesetzt, klar war ich heute nervös, weil ich das zeigen wollte, was ich kann und nicht gerade heute einen Fehler machen. Ich wusste aber am Start, dass es nicht einen riesigen Unterschied macht, wenn ich Gold gewinne, ist das cool, aber wenn nicht, dann ist es nicht so, dass meine Arbeit nichts wert ist. Das war in der Vergangenheit vielleicht nicht so, wo ich mich immer an Resultaten gemessen habe, dachte, noch mehr beweisen zu müssen. Und jetzt habe ich die innere Zufriedenheit gefunden, wenn es einmal nicht klappt. Diese habe ich auch dank Leuten die mich lieben, wenn ich nicht gewinne. Ich habe eine wunderschöne Familie, mit meinem Mann ein Zuhause gefunden und das hat mir geholfen, mich als Mensch zu beruhigen. Die Ruhe zu finden, auch mit meinem Mann, das hat mir geholfen. Klar, willst du am Start stehen und gewinnen und es nicht so, dass ein Sieg weniger wert ist, aber noch viel mehr wert ist das, was ich bis hierhin erreicht habe.»