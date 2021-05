CO2-Kompensation - Schweizer Smartphone-Bank lanciert grünes Konto gegen Klimawandel

1 / 10 Die Internetbank Neon will mit dem grünen Konto Neon Green die Finanzbranche nachhaltiger machen. Neon Das grüne Konto kostet fünf Franken im Monat und funktioniert mit CO2-Kompensation via Myclimate und dem Pflanzen von Bäumen. Neon In der Schweiz tummeln sich mittlerweile viele Smartphone-Banken, die den etablierten Instituten die Kunden wegschnappen. Wise

Ohne Aufwand etwas fürs Klima tun – das möchte die Smartphone-Bank Neon ihren Kunden bieten. Das Zürcher Unternehmen bringt daher das grüne und digitale Konto «neon green» auf den Markt. So will Neon einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das grüne Konto kostet fünf Franken im Monat und funktioniert mit CO2-Kompensation via Myclimate und dem Pflanzen von Bäumen. Wie Neon-Mitgründer Julius Kirscheneder auf Anfrage erklärt, wird pro Kunde ein jährlicher Pauschalbetrag an Myclimate überwiesen.

Der CO2-Ausstoss, den die Konto-Infrastruktur durch Stromverbrauch, Plastik-Kreditkarten oder Fahrtwegen der Mitarbeiter verursacht, werde so kompensiert. Zudem pflanzt Neon pro Monat und Nutzer fünf Bäume. «Dadurch ist das Konto per se klimaneutral», so Kirscheneder.

Je höher der Konsum, desto mehr Bäume

Auch der Konsum der Kunden soll ausgeglichen werden: Jedes Mal, wenn jemand mit der Neo-Green-Mastercard einen Umsatz von 100 Franken macht, wird ein Baum gepflanzt. Eine Übersicht in der App zeigt die Zahl der gepflanzten Bäume an.

Laut Neon wurden seit dem Start der Pilotphase im vergangenen Dezember bei 1’500 Konten über 250’000 Bäume gepflanzt, dabei 65’000 durch den Konsum in den letzten fünf Monaten.

Wie Kirschenender sagt, entspräche das grüne Konto dem Wunsch der Kunden. Mit dem neuen Angebot will Neon in der Schweizer Finanzbranche in Sachen Klimaverantwortung vorangehen. « Wir erhoffen uns, dass ein Ruck durch die Bankenwelt geht », so der Mitgründer.

Viele Anbieter in der Schweiz

In der Schweiz tummeln sich mittlerweile viele Smartphone-Banken, die den etablierten Instituten die Kunden wegschnappen. Zu den bekanntesten Anbietern gehört Revolut aus dem Vereinigten Königreich. Dieser hat rund 350’000 Kunden. Weitere Anbieter sind Wise, N26 sowie Zak, Yapeal und CSX aus der Schweiz. Auch Postfinance und Swissquote lancierten kürzlich die Neobank Yuh.

Neon ist sei 2019 am Markt und hat rund 63’000 Kunden. Laut eigenen Angaben ist die Kundenzahl im vergangenen Jahr stark gestiegen. Innert eines Jahres habe sich die Zahl vervierfacht. Ein Grund dafür dürfte sein, dass Neon zu den Anbietern mit den günstigsten Konditionen gehört, wie auch Vergleiche von Moneyland.ch zeigen. Die TX Group, zu der auch 20 Minuten gehört, ist als Investor an Neon beteiligt.

Was ist eine Smartphone-Bank? Wann genau eine Smartphone-Bank, auch Neobank oder Internetbank genannt, als solche gilt, ist nicht ganz klar – gerade weil fast alle Anbieter mit etablierten Banken zusammenarbeiten und teilweise nur Dienstleister sind. Aber die Grundidee lautet: Man erstellt ein Konto beim Anbieter innert weniger Minuten auf dem Handy. Dann wird einem üblicherweise eine Debitkarte zugeschickt und man kann damit bezahlen. Die Smartphone-Banken werben mit niedrigen Gebühren und haben im Gegensatz zu etablierten Banken meist keine physischen Niederlassungen zur Kundenbetreuung.