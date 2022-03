On x Loewe – Alles, was du über die Kollaboration wissen musst

Es ist eine Premiere in der 176-jährigen Geschichte von Loewe. Zum ersten Mal arbeitet das spanische Modehaus mit einer anderen Marke zusammen. Die Wahl fällt auf den Schweizer Brand On. Auch für On ist der Ausflug in die High-Fashion-Welt eine Premiere.

Loewe-Kreativchef ist Superfan

«Wir haben schon mit Künstlern oder Nachlässen wie des Architekten Rennie Mackintosh zusammengearbeitet, aber noch nie mit einer echten Marke», sagt Jonathan Anderson, Creative Director von Loewe, zur «Financial Times». Er selbst bezeichnet sich als «Superfan» der Schweizer Sneaker-Innovation und trage die Schuhe täglich.

«Ich habe On nie als etwas Gehyptes gesehen. Ich mag Marken, die nicht zu laut sind», erklärt Anderson die Entscheidung zur Kollaboration mit On Running. «Es ist also ganz nett, weil es unerwartet ist», so der Kreativchef von Loewe.

Sneakers und Sportkleidung

Die Kollektion der beiden Marken richtet sich an Männer und Frauen und umfasst 13 Schuhmodelle – auch eine Neu-Interpretation von Loewe der On-Klassiker Cloudventure und Cloudrock Sneakers ist dabei. Nebst Sneakers gibt es auch Kleidungsstücke wie Laufhosen, temperaturregulierende T-Shirts und einen unisex Parka zu ergattern.

On spannt mit Loewe zusammen. On x Loewe Der Loewe x On Anorak ist, wie die ganze Kollektion, in gedeckten Farben gehalten und kostet laut der «Financial Times» ca. 800 Franken. On x Loewe Die Cloudventure Schuhe in der Loewe-Version, Preispunkt laut «Financial Times» rund 364 Franken. On x Loewe

«Die Leute haben immer die Vorstellung, dass Sportkleidung und Sportschuhe von Maschinen oder Robotern hergestellt werden, aber das ist nicht der Fall», sagt Thilo Alex Brunner, Global Head of Design von On zur «Financiel Times». Ein grosser Teil werde von Hand gemacht. «Ich glaube, Jonathan und ich waren fasziniert davon, wo sich handwerkliche Arbeit und Handwerk treffen», sagt Brunner über den Designprozess.

Nicht nur für Loewe ist die Kollaboration mit On eine Premiere. Auch für den Schweizer Brand ist der Ausflug in die High-Fashion-Branche ein Novum. Mit der Kollektion will Thilo Alex Brunner die Menschen in die Natur bringen: «Ich hoffe, dass die Kollektion die Menschen dazu inspiriert, hinauszugehen und zu erkunden.»

Weitere Details konnte On auf Anfrage von 20 Minuten Lifestyle leider nicht verraten, mehr Infos sollen kommende Woche folgen. Die Kollektion ist ab dem 9. März auf on-running.com und loewe.com und ab dem 10. März in den Loewe Stores erhältlich. Damit du den Drop nicht verpasst, kannst du dich bei On oder Loewe anmelden.

