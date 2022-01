Nicolas Huber in Peking – Schweizer Snowboarder hat Corona und wird vermummt abtransportiert

Der Schweizer Snowboarder Nicolas Huber ist nach der Anreise an die Olympischen Spiele in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er zeigt keine Symptome und wurde wie vom Playbook des Organisationskomitees vorgesehen in einem Isolationszimmer in einem Hotel in Zhangjiakou untergebracht. Das teilt Swiss Olympic in einem Communiqué mit.