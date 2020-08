Secondhand Day Schweizer sollen alte Sachen weitergeben statt wegwerfen

Am 26. September findet der erste nationale Secondhand Day statt. Shops, Tauschbörsen und Privatpersonen sollen kreative Verkaufsaktionen realisieren.

Secondhand-Shops, Tauschbörsen oder auch Privatpersonen sollen am Seconhand Day kreative Verkaufsaktionen realisieren.

Deshalb findet jetzt am 26. September der erste nationale Seconhand Day statt.

Durchschnittlich 14 Tonnen CO₂ produzieren die Schweizer jedes Jahr. Um diese Emission zu kompensieren, müsste jeder einen Wald in der Grösse von 17 Zürcher Hauptbahnhofshallen pflanzen. Dabei könnten CO₂-Emissionen viel einfacher reduziert werden: mit Secondhandprodukten.

Obwohl nachhaltiger Konsum im Trend liegt, sind zurzeit nur 2 Prozent der in der Schweiz gekauften Konsumgüter aus zweiter Hand. Das soll sich jetzt ändern. Am 26. September findet deshalb der erste nationale Secondhand Day statt.

Für jedes Produkt einen Baum pflanzen

Secondhandshops, Tauschbörsen oder auch Privatpersonen sollen am Seconhand Day kreative Verkaufsaktionen realisieren. Organisiert wird das Ganze von Ricardo, Myclimate, Circular Economy Switzerland und 20 Minuten. «Wir möchten mit dem Secondhand Day die Öffentlichkeit und die Wirtschaft für das Thema Kreislaufwirtschaft sensibilisieren», erklärt Nicolai Diamant, Koordinator Circular Economy Switzerland.

Wie viele Ressourcen am Verkaufstag eingespart werden, wird gemessen und ausgewiesen. «Von dem Ergebnis erwarten wir uns einen Aha-Moment», erklärt ein Sprecher von Myclimate. Ricardo will zudem für jedes am Secondhand Day verkaufte Produkt einen Baum pflanzen.