Schweizer sollen CO2-Emissionen massiv reduzieren

Klimaziele

Schweizer sollen CO 2 -Emissionen massiv reduzieren

Treibhausgase beschleunigen den Klimawandel. Die Schweiz hat sich verpflichtet, den CO 2 -Ausstoss pro Person stark zu senken. Wo gilt es anzusetzen?

von Stephanie Sigrist

Am meisten Kohlenstoffdioxidausstösse entstehen schweizweit durch den Verkehr. Rund 40 Prozent aller CO 2 -Emissionen gehen auf das Konto der inländischen Mobilität. KEYSTONE / DPA / Marijan Murat

Seit Beginn der Industrialisierung gegen Ende des 18. Jahrhunderts hat sich die Zusammensetzung der Atmosphäre durch die Emission von Treibhausgasen zunehmend verändert. Dies verstärkt den natürlichen Treibhauseffekt und führt zu einem spürbaren Wandel des Klimas. Insbesondere die Erwärmung seit 1950 um ungefähr 0,65 Grad Celsius ist mit natürlichen Klimaschwankungen nicht mehr erklärbar. Verantwortlich dafür sind mit grösster Wahrscheinlichkeit Treibhausgase. Diese werden verursacht durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas sowie durch grossflächige Landnutzungsänderungen wie beispielsweise bei der Abholzung tropischer Regenwälder. Die Schweiz gehört zu den Ländern, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Die Erwärmung seit dem Messbeginn 1864 beträgt hierzulande laut Bundesamt für Umwelt über zwei Grad Celsius und ist damit doppelt so hoch wie im weltweiten Mittel (0,9 Grad Celsius). Mit der Unterzeichnung des internationalen Klimaabkommens hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, den CO 2 -Ausstoss pro Person signifikant zu senken. Das Übereinkommen hat zum Ziel, die durchschnittliche globale Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. 2050 sollen noch maximal eineinhalb Tonnen CO 2 pro Kopf und Jahr emittiert werden. 2019 waren es in der Schweiz noch 5,6 Tonnen pro Person.

Am meisten Kohlenstoffdioxidausstösse entstehen schweizweit durch den Verkehr. Rund 40 Prozent aller CO 2 -Emissionen gehen auf das Konto der inländischen Mobilität. 2018 beliefen sich die CO 2 -Ausstösse des Verkehrs in der Schweiz – ohne den internationalen Flugverkehr – auf insgesamt 14,8 Millionen Tonnen. Dem Bundesamt für Statistik zufolge wird der Energiebedarf für den Verkehr zu 94 Prozent mit Erdölprodukten gedeckt und mit Verbrennungsmotoren betriebene Fahrzeuge stossen Kohlendioxid aus. Ein bedeutender Teil dieser Emissionen könnte vermieden werden, ohne grosse Komforteinbussen in Kauf zu nehmen. Rund ein Drittel aller Autofahrten und zwei Drittel der Fahrten im öffentlichen Nahverkehr sind heute nämlich kürzer als drei Kilometer – mit dem Velo könnten diese Strecken oftmals schneller sowie stress- und emissionsfrei zurückgelegt werden. Fahrräder verursachen keine CO 2 -Emissionen und beanspruchen den Boden nur wenig. Wenn ihr entweder mit dem Velo, E-Bike oder öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule oder zur Arbeit fährt, leistet ihr einen grossen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.

Neu zugelassene Autos stossen heute weniger CO 2 aus als vor zehn Jahren

Das Auto sollte nur benutzt werden, wenn es aufgrund der Arbeitszeiten oder der Erreichbarkeit entweder für die ganze Strecke oder Teilstrecken nicht anders möglich ist. Bei Autos bestimmt neben dem Fahrzeuggewicht vor allem die Art der Motorisierung die Höhe des Treibstoffverbrauchs und des CO 2 -Ausstosses. Die Grösse des Autos spielt eine untergeordnete Rolle. Im Rahmen der Energiestrategie 2050 werden die Emissionsziele für Personenwagen weiter verschärft. So sollen die CO 2 -Ausstösse von neu zugelassenen Fahrzeugen bis Ende 2020 auf durchschnittlich 95 Gramm CO 2 pro Kilometer vermindert werden. Ein erster Durchbruch in diesem Bereich ist bereits erreicht: Während die Emissionen 2008 noch bei 175 Gramm pro Kilometer lagen, sanken sie bis 2018 auf rund 138 Gramm CO 2 pro Kilometer. Auch die Fahrweise hat grossen Einfluss auf den Energieverbrauch von Autos. Beim Autofahren früh hochzuschalten und stets im höchstmöglichen Gang zu fahren, bietet grosses Sparpotenzial. Der Tourenzähler ist ein wichtiger Hinweis für den Spritverbrauch: Je mehr Umdrehungen pro Minute, desto höher ist automatisch der Treibstoffverbrauch. Mit der Start-Stopp-Automatik lohnt sich das Abschalten des Motors bei jedem noch so kurzen Halt. Experten schätzen, dass im Stadtverkehr bis zu 10 Prozent Treibstoff eingespart werden, wenn der Motor bei allen Stopps ausgeschaltet wird.