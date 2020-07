Schweizer sollen wegen hohen Corona-Risikos abnehmen

Corona und Übergewicht

In einer noch nicht publizierten Studie kommen Forscher der New York University zu dem Schluss, dass Fettleibigkeit ein grosses Risiko für schwere Verläufe darstellt. «Für einen Spitalaufenthalt ist sie ausschlaggebender als Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf- oder Nierenerkrankungen», so Hauptautorin Leora Horwitz in einer Mitteilung.