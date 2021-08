Noii.ch - Schweizer Speed-Dating-Plattform will das Daten von Grund auf verbessern

Dating im Internet läuft häufig nach einer ähnlichen Formel ab: Man klickt oder swiped sich durch eine endlos lange Reihe an potenziellen Partnerinnen und Partnern und schreibt sich hin und wieder Chat-Nachrichten, die vielleicht gelesen werden, vielleicht aber auch ungelesen im Posteingang der anderen Person sitzen bleiben. Das ist mühsam, unpraktisch und nicht authentisch, findet die Schweizer Entrepreneurin Laura Matter, weshalb sie es gleich selbst in Angriff genommen hat, eine authentischere Dating-Plattform zu kreieren.

Diese heisst noii.ch , was sich aus dem italienischen Wort für «wir» ableitet. «Die Idee ist mir während der Corona-Zeit gekommen, in der viele Menschen plötzlich nicht mehr persönlich, sondern nur noch im Internet Dates finden konnten», erklärt die 21-jährige Gründerin der Plattform. «Dort geht der Dating-Prozess aber meist viel zu lange. Man swiped sich durch endlos viele Profile und chattet oft viel zu lange, bis man sich endlich einmal trifft. Das wollte ich ändern.»

Speed-Dating mit Matching

Montag ist Dating-Tag

«Wenn man sich direkt in einem Videocall trifft, erfährt man viel mehr Informationen über eine Person, als wenn man sich durch deren Bilder oder kuratierte Profilbeschreibung klickt», so Matter. «Man kann sofort die Gestik und Mimik lesen, die Stimmung abschätzen und bei vielen Personen erhält man im Hintergrund des Videos auch gleich einen Einblick in ihr Wohnzimmer. So sieht man vielleicht eine Gitarre an der Wand und kann darauf schliessen, dass das Gegenüber musikalisch ist, oder es läuft plötzlich eine Katze vor die Kamera. Das passiert einem bei traditionellen Dating-Apps nicht.»