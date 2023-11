Nach Studie entwarnt Biologin «Männer sollen sich keine Sorgen machen»

Die Co-Leiterin der Studie Rita Rahban sagt nun in einem Interview, die Abnahme der Spermienqualität liege an verschiedenen Faktoren.

Biologin Rita Rahban, die Erstautorin und Co-Leiterin der Studie an der Universität Genf entwarnt nun in einem Interview mit der « NZZ am Sonntag ». So soll die Handystrahlung nicht zwangsläufig der Grund für die tiefe Spermienqualität und auch kein zwingender Indikator der Fruchtbarkeit bei Männern sein.

«Männer sollen sich keine Sorgen machen»

So lasse sich die Spermienkonzentration nicht so einfach in Zeugungsfähigkeit umrechnen, da sie von vielen Faktoren abhänge. Unter anderem auch von der Frau. Die in der Studie untersuchten Männer wiesen eine mittlere Konzentration von 47 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat auf. Bei 95 Prozent der Männer kommt es in weniger als einem Jahr zu einer Zeugung, wenn sie über 15 Mio./ml aufweisen. «Erst bei 1 Mio./ml gilt ein Mann als unfruchtbar», so Rahban.