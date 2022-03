Omikron – Schweizer Spitäler kämpfen mit vielen Corona-Ausfällen

1 / 4 Wegen Omikron fallen derzeit besonders viele Arbeitnehmende im Gesundheitswesen aus. 20min/Marvin Ancian An diversen Spitälern der Schweiz, darunter das Universitätsspital Basel, ist die Lage akut. Juri Weiss Auch an Schulen kommt es derzeit zu vielen Krankheitsausfällen, wie der Lehrerverband bestätigt. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Die Corona-Zahlen sind in den vergangenen Wochen wieder hochgeschnellt.

Damit einher gingen auch viele Ausfälle an Arbeitsplätzen.

Die Gesundheitsbranche hat es besonders hart getroffen – doch sie ist nicht alleine.

Derzeit fehlen an vielen Spitälern in der Schweiz Fachkräfte. Sie haben sich seit der Aufhebung der Massnahmen mit dem Coronavirus angesteckt und müssen nun Zeit zu Hause in der Isolation verbringen. Weil sie am Arbeitsplatz fehlen, drohen nun wieder Engpässe in der Versorgung. Wie SRF berichtet, sind landesweit mehrere Hundert Personen betroffen.

Steht das Schlimmste noch bevor?

Die Kantonsspitale in Winterthur und Aarau hätten zurzeit alleine je über 100 Krankschreibungen zu beklagen. Und sie sind nicht die Einzigen. In Gesprächen geben unter anderem die Verantwortlichen der Kantonsspitäler St. Gallens und Graubündens, des Inselspitals in Bern sowie des Universitätsspitals Zürich an, zurzeit unter Personalmangel zu leiden. Besonders akut ist die Lage in Basel. Das dortige Universitätsspital hat in den letzten Wochen eine Verzehnfachung der Krankschreibungen festgestellt, erklärt ein Sprecher. Eingriffe müssten verschoben werden.

Das Kantonsspital Aarau hat auf die vielen Ausfälle reagiert und die Isolationsdauer von fünf auf drei Tage verkürzt. Nur so könne die Belastung von den noch arbeitenden Angestellten reduziert werden, schreiben die Verantwortlichen in einer internen Mitteilung, die der «Aargauer Zeitung» vorliegt. Nicht nur die Gesundheitsinstitutionen sind betroffen, auch an Schulen würde es derzeit überall an Personal mangeln, wie der Präsident des Lehrerverbandes gegenüber SRF erklärt.

Der «Blick» schreibt zudem, dass in Branchen wie dem Öffentlichen Verkehr oder der Luftfahrt derzeit ebenfalls viele Arbeitnehmende fehlen würden. Zwar erklären zum Beispiel die Verkehrsbetriebe Zürich, dass derzeit keine Einschränkungen aufgrund des Personalmangels geplant sein, doch wie lange das noch so bleibt, ist offen. Wenn auch die letzten Corona-Massnahmen – die Maskenpflicht im ÖV und die Isolationspflicht – bald fallen sollten, könnte es zu einem weiteren Anstieg der Ausfälle kommen.