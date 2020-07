Risikoländer

Schweizer Spitäler können Quarantäne-Regelung umgehen

Auch nach Ferien in einem Risikoland: Spitäler dürfen die Quarantänepflicht missachten und Mitarbeitende anweisen, arbeiten zu gehen.

Nämlich dann, «wenn aus Sicht des Arbeitgebers eine zwingende Notwendigkeit für einen Einsatz vorliegt», so der Sprecher des Unispitals Zürich.

Für das Gesundheitspersonal gilt die Quarantänepflicht nach der Reise in ein Risikoland nur teilweise.

In ein Risikoland reisen und trotzdem arbeiten gehen: Ausgerechnet beim Gesundheitspersonal, das täglich mit kranken und älteren Menschen zu tun hat, ist das offiziell vom Bund erlaubt. Herrscht im Spital Personalmangel und der Rückkehrer aus dem Risikoland zeigt keine Symptome, so darf er sich über die vom Bund erlassene Quarantänepflicht hinwegsetzen und arbeiten gehen.

So etwa im Unispital Zürich. Zwar gilt die zehntägige Quarantäne grundsätzlich auch für Mitarbeitende, wie Sprecher Claudio Jörg sagt. Es gebe in der entsprechenden Verordnung jedoch Ausnahmen von der Quarantänepflicht. Diese zu missachten, sei dann erlaubt, «wenn aus Sicht des Arbeitgebers eine zwingende Notwendigkeit für einen Einsatz vorliegt», so Jörg. Das sei zum Beispiel bei Personalknappheit der Fall.