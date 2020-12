In zahlreichen Ländern wurde Remdesivir bereits eingesetzt – so auch in der Schweiz.

Remdesivir galt als Hoffnungsträger in der Coronavirus-Therapie – nun rät auch die WHO vom Einsatz bei Covid-19-Patienten ab.

Weltweit haben sich verschiedenste Länder zahlreiche Dosen des Medikaments Remdesivir gesichert – es galt als Hoffnungsträger in der Coronavirus-Therapie. Ende November hat nun auch die WHO vom Einsatz bei Covid-19-Patienten abgeraten. Die jetzige Datenlage deute auf keinen wichtigen Effekt für die Gesundheit der damit behandelten Patienten hin. Bereits im Oktober stufte sie Remdesivir bei Corona als wirkungslos ein.

In zahlreichen Ländern wurde Remdesivir bereits eingesetzt – so auch in der Schweiz. 2800 Menschen wurden hierzulande seit dem Sommer mit dem antiviralen Medikament behandelt – das sind 30 Prozent aller hospitalisierten Covid-19-Patienten. Dies berichtet der «Tages-Anzeiger» .

Schweizer Spitäler verzichten auf Remdesivir

Die Daten, die der WHO-Empfehlung zugrunde liegen, wurden vor wenigen Tagen im «New England Journal of Medicine» veröffentlicht – und werden nun auch in der Schweiz diskutiert. «Es ist fraglich, welche Rolle das Medikament in der Zukunft spielen wird», sagt Nicolas Müller, Infektiologe am Universitätsspital Zürich und Mitautor der Covid-19-Behandlungsrichtlinien in der Schweiz.