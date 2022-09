Hüberli/Zenhäusern: Grösstes Schweizer Sport-Traumpaar hat sich getrennt

Sie erlitt eine Lungenembolie

Das Paar musste auch schwere Zeiten durchleben, so erlitt Hüberli im Dezember 2019 eine Lungenembolie und fand sich in der Intensivstation wieder. Die heute 30-Jährige überstand die nötige Operation, was das Paar noch mehr zusammenschweisste.

Aktuell befindet sich der Slalom-Spezialist in der Saisonvorbereitung in Südamerika. Die neue Skisaison beginnt für den Olympiasieger im Teamevent am 13. November im Parallelslalom in Lech/Zuers. Hüberli wurde mit ihrer Partnerin Nina Brunner 2021 Europameisterin, sie verpassten heuer aber die Titelverteidigung und mussten sich mit Silber begnügen. Dafür gewann das Duo zuletzt zum vierten Mal in Serie den Schweizer Meistertitel.