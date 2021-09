Zahnradbahn am Pilatus - Schweizer springt für eine Pinkelpause aus fahrender Zahnradbahn

Am Wochenende ereignete sich am Pilatus ein sonderbarer Zwischenfall. Ein Mann sprang während der Fahrt aus der Zahnradbahn. Verletzt wurde er nicht.

Darum gehts Ein Schweizer Tourist sprang aus einem fahrenden Zahnradzug am Pilatus, um eine Pinkelpause einzulegen, wie Zentralplus berichtete.

Laut Godi Koch, CEO der Pilatus-Bahnen AG, hatte der Mann grosses Glück, dass er sich beim Sprung nicht verletzt hat, da das Gelände seitlich der Trasse holprig und steinig sei.

Rechtliche Schritte werde man noch abklären. Zum Vergleich wird ein Missbrauch der Notfallbremense von bis zu 10’000 Franken gebüsst.

Kurioser Vorfall in der Zahnradbahn am Pilatus: Ein Mann sprang am Samstagabend aus einem Fenster des fahrenden Zahnradzuges, damit er seine Blase entlasten konnte. Gegenüber Zentraplus bestätigte Godi Koch, CEO der Pilatus-Bahnen AG, den Vorfall. So sei der Mann gegen 18 Uhr kurz unterhalb der Mittelstation Ämsigen aus dem Fenster gesprungen, um danach am Rand des Trassees zu pinkeln. Laut Koch wurde der Schweizer Tourist dabei nicht verletzt. Der Zug hielt sofort an und nachdem der Mann sich erleichtert hatte, stieg er wieder ein und die Fahrt ging weiter, so Koch. Schliesslich ist der CEO selbst verblüfft über die waghalsige Aktion: «So etwas ist seit Menschengedenken noch nicht vorgekommen. Der Mann hatte grosses Glück, dass ihm nichts passiert ist», wie er gegenüber Zentralplus sagt.

Obschon der Zug an dieser Stelle nur acht Stundenkilometer fährt, sei es trotzdem ein Wunder, dass sich der Passagier nicht verletzt hatte. Denn das Terrain sei seitlich des Trasses durchaus holprig und steinig, so Koch weiter. Auf den Bahnbetrieb hatte der Zwischenfall, abgesehen von einer kurzen Verspätung, keinen Einfluss, da es sich um die letzte Talfahrt handelte. Ob das Ganze ein juristisches Nachspiel haben wird, werde von den Pilatus Bahnen noch abgeklärt. Zum Vergleich beläuft sich eine Busse für den Missbrauch einer Notbremse in einem Zug bis zu 10’000 Franken, so das Onlineportal.

Geburt, Goldbarren, Geld, Schoggi und ein Klavier

Immer wieder kommt es in Bahnen und Zügen zu anderen kuriosen Vorfällen. Auch wenn es schon etwas länger her ist: Auch bei den Rigi Bahnen weiss man von einem aussergewöhnlichen Vorfall zu erzählen. «Mitte der 70er-Jahre hatte eine Frau im Motorwagen Nr. 1 während der Fahrt von Rigi Kaltbad nach Vitznau ein Kind zur Welt gebracht», sagt CEO Frédéric Füssenich auf Anfrage. Der Lokführer hatte den Zug angehalten und bei der Entbindung geholfen. Danach fuhr er mit einem Fahrgast mehr in Richtung Talstation.

Im Oktober 2019 gab es in einem Intercity von St. Gallen nach Luzern einen schrägen Fund: Eine unbekannte Person hatte Gold im Wert von 182’000 Franken liegen lassen. Einen spektakulären Fund gabs 2019 auch in einem ICE, der nach München unterwegs war: Ein Zugbegleiter fand dort einen herrenlosen Rucksack mit 30 Tafeln Schoggi und 7700 Euro. 2014 transportierten zwei Musiker ein Klavier in einem SBB-Zug. Bei der SBB glaubte man zuerst an einen Aprilscherz, und wies danach darauf hin, dass ein solcher Transport nicht zulässig ist. Ein schweres Klavier könnte zu einer Gefahr für Passagiere und Passagierinnen werden.