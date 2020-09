Die 22-jährige Zürcherin spricht offen im Interview mit den Tamedia-Titeln (kostenpflichtig) . Sehr offen. Und sie ist ehrlich. Sehr. So bricht Angelica Moser ein Tabu im Spitzensport. Sie, das Talent, das schon in seiner Juniorenzeit weltweit ungeschlagen bleibt, WM-Titel gewinnt, EM-Titel, Siege in Serie erringt, Höhen überquert, von denen andere träumen, spricht über ihre Essstörung.

Essanfälle, ohne danach zu erbrechen

Erst im April dieses Jahres vertraut sich Moser ihrer Schwester an, dann ihrem Vater. Schliesslich ihrer Mutter. Sie will sich Hilfe holen, das Problem lösen. Und das macht sie – offensiv. Zusammen mit der Mutter sucht sie nach einer Therapie für Menschen mit gestörtem Essverhalten, zugeschnitten auf Spitzensportler. In dieser erfährt sie, was sie hat. Sie leidet unter einer «Binge-Eating-Störung». Sie hat Essanfälle, ohne danach zu erbrechen.