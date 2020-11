Online-Markthäuschen : Schweizer Städte setzen wegen Covid auf virtuelle Weihnachtsmärkte

Aus Sicherheitsgründen oder Planungsunsicherheiten wurden etliche Weihnachtsmärkte im Land abgesagt. Damit die Tradition heuer trotzdem aufrechterhalten werden kann, werden nun virtuelle Weihnachtsmärkte angeboten.

Weihnachtsmärkte finden heuer auch online statt.

Darum gehts Wegen Covid-19 können heuer viele Weihnachtsmärkte nicht stattfinden.

Einige Gemeinden haben das Beste aus der Situation gemacht: Der Markt findet nun virtuell statt.

Auf diese Weise sollen Marktfahrer doch noch zu Absatz kommen.

Während in einigen Städten wie Bern oder Basel Weihnachtsmärkte (mit Schutzkonzept) stattfinden, fiel die Weihnachtstradition in den meisten Schweizer Städten Covid-19 zum Opfer. Manche Veranstalter haben das Konzept nun jedoch in die digitale Sphäre transplantiert: Die Weihnachtsmärkte finden neu virtuell statt.

So etwa in Thun, wo auf einer weihnachtlichen Website verschiedene virtuelle Marktstände angeboten werden. Für den Weihnachtsmarkt des Wirtschaftsraums Thun (WRT) haben die Organisatoren verschiedener Weihnachtsmärkte aus der Region zusammengespannt. «Mit dieser Aktion des Wirtschaftsraums Thun haben die Marktfahrer die Chance, zumindest einen Teil des Umsatzausfalls zu kompensieren», sagt Manuel Fischer, Organisator des jeweils im Dezember stattfindenden Chlouse-Märit in Spiez.

«Besucherinnen und Besucher haben trotzdem die Möglichkeit, in den Angeboten herumzustöbern und zu kaufen. Und dies erst noch in der warmen Stube zu Hause», so Fischer weiter. Für Marktfahrerinnen und Marktfahrer stehen zwei verschiedene digitale Markthäuschen zur Verfügung – solche mit und solche ohne Kreditkartenzahlung. Die Produkte werden von ihnen selbstständig erfasst und verwaltet.

Künstlermarkt im Oberwallis

Am Freitag wird auch für das Oberwallis ein virtueller Weihnachtsmarkt aufgeschaltet. «Dieser soll Ausstellern selbst gefertigter, handwerklicher Arbeiten die Möglichkeit bieten, in diesem störrischen Jahr ihre Produkte anzubieten und sich einem breiten Publikum präsentieren zu können», werden die Organisatoren in der Zeitung «Walliser Bote» zitiert. 52 Aussteller machen bereits mit. Im Gegensatz zum Pendant im Berner Oberland versteht sich der Onlinemarkt auf der anderen Seite der Alpenkette jedoch weniger als Onlineshop, sondern als direkte Verlinkungsplattform zu den jeweiligen Produzenten.

Der Meilen-Markt ist 2020 online

Auch die Zürcher Gemeinde Meilen bietet einen virtuellen Weihnachtsmarkt an. Dies, weil der traditionelle Markt im Dezember nicht durchgeführt wird: «Viele unserer Markt­fahrer­innen und Markt­fahrer haben aller­dings bereits unzählige Produkte für den Weih­nachts­markt vorbereitet oder produziert», schreiben die Organisatoren auf ihrer Webseite. Der Markt hätte zunächst mit einem Schutzkonzept stattfinden sollen, wurde jedoch in letzter Sekunde aus Sicher­heits­gründen abgesagt. Er wurde daher kurzum digitalisiert: «Damit unsere treuen Weih­nachts­markt­besucher­innen und -besucher ihre Weihnachts­geschenke trotzdem besorgen können», so Regula Schwarzenbach, Präsidentin des Märtvereins, zu Nau.ch.

