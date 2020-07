Ab 2021

Schweizer Städte wollen Parkgebühren für Töffs und E-Bikes verlangen

In der Schweiz können Städte ab 2021 Parkgebühren für motorisierte Zweiräder verlangen. Aber nicht alle machen mit.

In Bern soll die Verkehrsdirektion derzeit etwa überprüfen, wie die Gebührenpflicht für Motorräder umgesetzt werden könnte. In Luzern will man eine solche Regelung im Rahmen eines neuen Parkplatzkonzepts bedenken, dabei aber auf Töffs und nicht auf E-Bikes fokussieren.

In anderen Städten wie St. Gallen, Biel oder Zürich will man noch keine Angaben dazu machen, ob die neuen Gebühren tatsächlich in Betracht gezogen werden sollen. Lausanne und Basel geben an, gänzlich darauf zu verzichten.