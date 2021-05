US-Firmen bestehen auf Impfung - Schweizer Starkoch Daniel Humm will nur Geimpfte einstellen

Der Druck zur Corona-Impfung steigt. In den USA könnte es für Impfverweiger und Impfverweigerinnen bald schwierig werden, eine Stelle zu finden. In Jobausschreibungen verlangen mittlerweile viele Unternehmen eine Impfung, wie die «Welt» berichtet.

So sucht der Schweizer Starkoch Daniel Humm in einer Annonce einen Sommelier für sein Edelrestaurant «Eleven Madison Park» in New York. Wer in dem Drei-Stern-Restaurant arbeiten will, muss unter anderem «aussergewöhnliche Weinkenntnisse» und den «Nachweis einer Corona-Impfung» mitbringen.