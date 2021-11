Starkoch Daniel Humm verlässt Davies & Brook aus veganer Überzeugung

Lieber Spargel statt Steaks

Gemeinsam mit dem Gastronomen Will Guidara eröffnete Daniel Humm, der als einer der besten Köche der Welt gilt, 2019 das Restaurant Davies and Brook. Drei Jahre später verlässt der Spitzenkoch nun das Londoner Restaurant, da er in allen seinen Restaurants ein rein pflanzenbasiertes Konzept umsetzen möchte, wie er auch in einem Instagram-Post erklärte.