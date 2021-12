So feiern Schweizer Stars Weihnachten mit ihren Liebsten

Vor der grossen Fensterfront erstrahlt nebst dem Weihnachtsbaum auch die Familie Rigozzi in noch vollerer Pracht. An Heiligabend versammelte sich Christa (38) ganz fröhlich mit Ehemann Gio (43) und den Zwillingen Alissa und Zoe. Die beiden Mädchen haben übrigens schon bald wieder etwas zu feiern: Am 31. Dezember werden sie fünf Jahre alt. Auch Hündchen Joker darf auf dem Family-Schnappschuss nicht fehlen – samt passendem Kopfschmuck.