Gegen Viren

Schweizer Start-up erfindet desinfizierende Handy-Hülle

Auf Handy-Displays sammeln sich oft unzählige Viren und Bakterien. Um diese zu vernichten, hat ein Schweizer Start-up eine Hülle entwickelt, die Smartphones desinfizieren soll.

Dass Smartphones Keimschleudern sein können, wird in den Medien immer wieder betont. Das Problem hat sich in der Corona-Krise aber nur noch verstärkt. Man kann sich nämlich noch so oft die Hände waschen, wenn man danach gleich wieder ans dreckige Handy fasst, bleiben die Keime sofort wieder an den Fingern kleben, heisst es. Das Gerät richtig zu reinigen, ist aber gar nicht so einfach.