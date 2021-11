Kinderbetreuung – Schweizer Start-up vergibt Kredite für den Krippen-Platz

Zinssatz von 3 Prozent

Das Projekt unterstützt Familien mit einem zweckgebundenen Kredit, der maximal die Hälfte der Kita-Kosten deckt. Das Geld fliesst laut Awina direkt an die Kita, fürs neue Auto lässt sich der Kredit also nicht nutzen. Spätestens wenn das Kind in den Kindergarten kommt, müssen die Eltern mit der Rückzahlung beginnen. Diesen zahlen die Eltern in monatlichen Raten zu einem jährlichen Zins von 3 Prozent zurück.