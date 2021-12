Witty – Schweizer Startup entwickelt Autokorrektur für gegenderte Sprache

Unbewusst verwendete Begriffe

Positive Erfahrung

In diversen Studien habe sich gezeigt, dass Diversität und Inklusion zu mehr Innovation und höherer wirtschaftlichen Leistung führen, so Fischer. «Je inklusiver ein Text ist, umso mehr Menschen fühlen sich angesprochen.» Witty kann im Internetbrowser installiert werden. Für Privatpersonen ist die Nutzung auf Deutsch und Englisch kostenlos. Das Startup hat kürzlich die erste Finanzierungsrunde in Höhe von 700’000 Euro abgeschlossen. Damit will das Unternehmen auch nach Deutschland und Österreich expandieren.