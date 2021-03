1 / 8 Das Zürcher Unternehmen Twiliner entwickelt zurzeit einen emissionsarmen Bus für Reisen in der Nacht. Getty Images Darin soll man schlafen können wie in einem Nachtzug. Ridecabin Das amerikanische Startup Ridecabin bietet an der US-Westküste bereits Busfahrten mit Betten an. Ridecabin

Darum gehts Nachtbusse sollen in Zukunft das Nachtzugnetz ergänzen.

Ein Schweizer Startup entwirft dafür zurzeit einen emissionsarmen Bus.

Die Sitze im Bus sollen durch Runterklappen zu einem Bett werden.

Abends losfahren und am Morgen in einer neuen Stadt erwachen: Was bisher nur der Nachtzug bietet, will ein Schweizer Startup mit Nachtbussen erweitern. Das Zürcher Unternehmen Twiliner entwickelt zurzeit einen emissionsarmen Bus für Reisen in der Nacht, wie die «Handelszeitung» schreibt.

«Wir entwickeln im Moment einen Sitz, der einfach runtergeklappt werden kann und so zu einem Bett wird», sagt Geschäftsführer Luca Bortolani zu 20 Minuten. Die Herausforderung dabei sei es, ein Rückhaltesystem zu entwickeln, das sowohl komfortabel als auch sicher ist.

Den Passagieren soll dabei eine hohe Privatsphäre geboten werden mit flexiblen Trennwänden. Darum plant Bortolani höchstens 18 Sitze pro Fahrzeug ein. Noch stecke man mitten in der Entwicklung. «Ab Sommer 2022 können wir dann wohl die erste Fahrt mit einem Nachtbus lancieren.»

Ohne Halt von Zürich nach London

Ziel ist es, aus der Schweiz Fahrten in europäische Städte und Businesszentren anzubieten. Dabei sei der Nachtbus keine Konkurrenz zum Nachtzug sondern eine Ergänzung. Weil der Nachtbus bereits mit wenigen Passagieren rentabel sei, könne man Strecken fahren, die der Nachtzug bisher nicht anbietet.

«Zürich-Nizza oder Zürich-London könnten interessante Angebote für den Nachtbus ein», so Bortolani. Das Startup will dabei möglichst direkte Anbindungen bieten: Der Bus solle mit höchstens einem Stopp in einer anderen grossen Schweizer Stadt durchfahren. Eine Fahrt soll dabei ähnlich viel kosten wie beim Nachtzug.

Künstliches Gas als Treibstoff

Um die Fahrten möglichst umweltfreundlich zu gestalten, sollen die Busse von Twiliner mit künstlich hergestelltem Gas fahren. E-Diesel oder Biodiesel aus erneuerbaren Energien seien ebenfalls eine Möglichkeit. Unterstützt wird das Startup durch den Förderfonds der Migros-Gruppe. Dieser stellt jährlich 15 Millionen Franken an Grants zur Verfügung.

In Asien und Südamerika sind Busreisen in bequemer Liegeposition bereits verbreitet. Das amerikanische Startup Ridecabin bietet zudem an der US-Westküste Fahrten mit Bussitzen, die sich flach auslegen lassen. Die Betten erinnern an Schlafkapseln.