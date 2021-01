Die Maske wird in der Schweiz aus Schweizer Material hergestellt.

Seit der Maskenpflicht tragen die meisten Schweizer Hygiene- oder Stoffmasken. Doch seit in Deutschland und in Österreich FFP2-Masken in der Öffentlichkeit teilweise obligatorisch sind, decken sich auch immer mehr Schweizer mit den Masken ein. Denn diese bieten mehr Sicherheit (siehe Box).