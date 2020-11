Flug Dubai – Aukland : Schweizer steckt sieben Passagiere an – trotz Maske und Test

Eigentlich hoffen die Airlines, dank Schnelltests die Quarantänepflicht vermeiden zu können. Eine neue Studie aus Neuseeland zeigt, dass das nicht so einfach ist.

1 / 6 Trotz aller Vorsichtsmassnahmen hat ein Schweizer Passagier sieben weitere mit dem Coronavirus infiziert: Spezialisierte Crews reinigen die Kabinen vor und nach den Flügen. (Archivbild) Getty Images/Patipat Janthong Während den Flügen herrscht Maskenpflicht – ausser beim Essen. Reuters/Mohamed Abd El Ghany Die Erholung der Airlinebranche funktioniert nur, wenn die Passagiere sorglos in ein Flugzeug steigen. Leser-Reporter

Darum gehts Ein Schweizer Passagier hat auf einem Flug von Dubai nach Auckland sieben weitere Mitreisende mit dem Coronavirus angesteckt.

Er hatte konnte einen negativen Test vorweisen und an Bord herrschte Maskenpflicht.

Eine Studie zeigt, dass alle Infizierten maximal zwei Reihen vor oder hinter dem Schweizer sassen.

Ein Emirates-Flug Dubai am 28. September in Richtung Auckland in Neuseeland. 86 Passagiere waren an Bord. Nach dem 18-stündigen Flug wurden sieben von ihnen positiv auf das Coronavirus getest et , berichtet die «SonntagsZeitung». Angesteckt hat sie ein Passagier aus der Schweiz – und das, obwohl er einen negativen Test vorgewiesen hatte und an Bord Maskenpflicht herrschte.

Für die Airlinebranche bedeutet der Fall einen Rückschlag. Ihre Erholung funktioniert nur, wenn die Passagiere sorglos in ein Flugzeug steigen. Und eigentlich, das predigen zumindest Airlines, Flugzeugbauer und der Airline-Dachverband Iata, sind Flugreisen auch sicher. Die Luft an Bord soll laut sogenannter Hepa-Filter reiner sein als in Operationssälen. Vor und nach den Flügen desinfizieren spezialisierte Crews die Kabinen, damit Viren und Bakterien keine Chance haben.

Dämpfer für den Optimismus

Die Studie aus Neuseeland verpasst gemäss der Zeitung all dem Optimismus einen Dämpfer. Niemand hat so richtig etwas falsch gemacht. Und nur dank Quarantäne hat sich das Virus nicht weiterverbreitet.

Das aus der Schweiz kommende Paar hatte am 24. September einen negativen Corona-Test gemacht. Am 27. September flogen sie von Zürich nach Dubai, um dort in den Flug nach Auckland umzusteigen. Nach der Landung begaben sich die Passagiere in die gesetzlich vorgeschriebene Quarantäne. Und dann entwickelte einer der Reisenden plötzlich Symptome. Sie belasteten kurz darauf auch den Partner.

Swiss hofft auf Schnelltests

Wie die «SonntagsZeitung» weiter berichtet, wurden sieben weitere Ansteckungen festgestellt. Hinweise auf die Infektionswege fanden die Studienautoren durch genetische Fingerabdrücke der gefundenen Viren. Was die Untersuchung auch zeigte: Alle infizierten Fluggäste sassen nah beisammen: maximal zwei Reihen vor oder hinter dem Schweizer Paar.

Noch immer ist die Inkubationszeit noch nicht klar bestimmt, und bis sich Symptome entwickeln, kann es noch viel länger dauern. Es kann helfen, so kurz wie möglich vor dem Abflug einen Test zu machen. Darauf hofft man gemäss der Zeitung auch bei der Swiss.