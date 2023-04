Schweizer Reisende buchen All Inclusive Ferien im Luxussegment

Wässrige Drinks, Liegestuhl an Liegestuhl und Massenabfertigung am Buffet – dieses Bild haben viele im Kopf, wenn sie an All-inclusive-Ferien denken. Doch nun scheinen Luxushotels und Adults-only-Resorts die Pauschalangebote für sich entdeckt zu haben. Wir haben bei Schweizer Reiseveranstaltern nachgefragt, ob All-inclusive-Ferien wirklich plötzlich wieder cool sind.