Unfall auf Sardinien: Jetzt wird wegen Mord ermittelt

Bis zu sieben Jahre Gefängnis möglich

Die Schauspielerin bestätigte den Unfall gegenüber dem indischen «Free Press Journal». Sie sagte: «Ja, Vikas und ich sind in Italien und waren in einen Autounfall mit mehreren Fahrzeugen verwickelt. Gott sei Dank sind wir beide unverletzt und wohlauf.» Vikas Oberoi selbst gab weitere Details zum Unfallgeschehen gegenüber der «Times of India» bekannt. Er erklärte: «Unser Auto ist von der Strasse abgekommen und schleuderte weg.» Er betonte jedoch auch, dass nicht alle Beteiligten so viel Glück hatten: «Wir blieben unverletzt, aber zwei andere Personen kamen bei dem Unfall ums Leben.»