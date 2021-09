Busse bis zu 3000 Euro : Schweizer stiehlt Sand und Steine von Strand auf Sardinien

Drei Touristen wurden von einer Zollbehörde auf Sardinien dabei erwischt, wie sie Sand und Kieselsteine von sardinischen Stränden aus dem Land schmuggeln wollten. Auch ein Schweizer war darunter.

Das Sammeln und Mitnehmen von Strandmaterialen ist per regionalem Gesetz seit 2017 verboten. (Symbolbild)

Die Zollbehörde in Oliba hat drei Touristen mit «Souvenirs» vom Strand aufgehalten.

In Flaschen und Tüten abgefüllt, wollten drei Touristen «Souvenirs» von den Stränden Sardiniens ausser Landes bringen. Es handelte sich dabei um einen Rumänen, einen Holländer und einen Schweizer. Sie sammelten an den Stränden von Buggerru und Porto Rotondo Material ein, wie das Portal « La Nuova » berichtet.

Die drei wurden am Flughafen Costa Smeralda im Süden von Oblia von den Zollbehörden aufgehalten. Der Schweizer hatte eine Flasche Sand und eine Tüte Kieselssteine vom Strand von Porto Rotondo dabei, der Holländer hatte über ein Kilo Sand und drei Kilogramm Kieselsteine eingesackt und beim Rumänen wurden Steine von dem Strand Capo Pecora in Burrerru gefunden.

Verstoss gegen regionale Umweltgesetz

Das Entwenden des Strandguts verstösst gegen das 2017 regionale Umweltgesetz. Den Touristen wird eine Geldstrafe von mindestens 500 und höchstens 3000 Euro auferlegt. In den vergangenen Jahren hat die Zollpolizei immer wieder ähnliche Bussgelder verhängt, wie CNN berichtete. Die italienische Behörde erklärte demnach im vergangenen Jahr mehr als 100 Kilogramm Sand, Steine ​​und Muscheln an den Stränden Sardiniens für beschlagnahmt. In diesem Zusammenhang wurden 41 Personen für das Sammeln von Sand und Muscheln verurteilt.