Der Unfall ereignete sich im Norden Thailands am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr: F.* war an einem Markt in Phrae unterwegs. Vor dem Essen wollte er eine Zigarette rauchen und stellte sich hinter einem Nudelladen an den Strassenrand, zwischen die Fahrzeuge. In diesem Moment kam ein grüner Nissan von der Strasse ab und krachte in einen schwarzen Pickup – genau beim Schweizer. Das Auto krachte in den 40-jährigen Mann. Dadurch brach er mehrere Rippen, seine Lunge wurde schwer verletzt. Mehrere Rettungskräfte standen im Einsatz. Im Spital erlag er seinen Verletzungen.