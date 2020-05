Kambodscha

Schweizer stirbt nach Streit mit Hündeler

In Kambodscha ist ein Schweizer nach einer Auseinandersetzung mit einem Kambodschaner umgekommen. Streitpunkt soll ein Hundekampf gewesen sein.

Dem mittlerweile Verstorbenen wird noch am Tatort erste Hilfe geleistet

In Kambodscha ist ein 69-Järhiger in einer noch ungeklärten tätlichen Auseinandersetzung ums Leben gekommen.

In der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh ist ein 69-Jähriger Schweizer gestorben. Er erlag seinen Verletzungen, die er sich während einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem Einheimischen zugezogen hatte.

Kambodschanischen Medienberichten zufolge war das Opfer zusammen mit seiner Frau am 24. April mit seinem Hund Gassi gegangen. Während diesem begegnete das Paar dem mutmasslichen Täter, der ebenfalls mit seinem Hund unterwegs war. Was dann geschah, ist weitgehend unklar: Mutmasslich begannen die beiden Hunde einen Kampf, was den Schweizer veranlasste, den Hund des Kambodschaners zu treten. Dieser soll darauf seinerseits mit Gewalt reagiert haben – und den Schweizer ins Gesicht geschlagen haben.