2. Bundesliga: Filip Stojilkovic rettet Darmstadt im Topspiel gegen den HSV.

Der Zürcher sorgte ab seiner Einwechselung in der 66. Minute für mächtig Dampf im Sturm.

Für rund zwei Millionen Franken Ablöse war Filip Stojilkovic Ende Januar vom FC Sion zum SV Darmstadt 98 gewechselt, nun hat der Stürmer der U-21-Nati ein erstes Mal getroffen. Wie schon in den ersten drei Einsätzen für den Leader der 2. Bundesliga kam der 23-Jährige im Spitzenspiel gegen den Zweiten HSV von der Bank (66.), worauf der sofort für Schwung in der Offensive der Lilien sorgte und in der 81. Minute nach einem Kraftanfall der Abwehr entwischt und zum vielumjubelten 1:1 einschieben konnte.