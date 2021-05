Reiserestriktionen - Schweizer strandet trotz Corona-Impfung auf den Seychellen

Das Testen vor dem Reisen werde wohl auch in sechs bis zwölf Monaten noch nötig sein, sagt Christian Laesser, Titularprofessor für Tourismus an der Universität St. Gallen.

Die Impfkampagne schürt die Hoffnungen auf einen unbeschwerten Reisesommer: Fast zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer würden sich für Ferien im Ausland impfen lassen, wie eine Studie zeigt. Und Christoph Berger, Präsident der Schweizer Impfkommission, stellte in Aussicht : Quarantäne- und Testbefreiung für Geimpfte könnte es schon auf die Sommerferien hin geben.

Dass die Impfung aber nicht die Lösung aller Reiseprobleme bedeuten muss, zeigt der Fall eines Mannes aus dem Kanton Zürich: Während seine Familie regulär von den Seychellen in die Schweiz zurückreisen konnte, musste der Geimpfte auf der Inselgruppe ausharren – wegen eines positiven PCR-Tests.

Arbeitete Spital unsauber?

Der 57-Jährige wollte letzte Woche mit seiner Familie von den Seychellen zurück in die Schweiz fliegen. Er hat bereits beide Impfdosen erhalten, musste aber vor der Ausreise trotzdem einen PCR-Test machen. Bei seiner Freundin sei schon einen Tag vor dem Flug schriftlich das negative Testresultat gekommen, bei ihm selbst klingelte erst zwei Stunden vor der Abreise das Telefon: «Da wurde mir gesagt, dass ich positiv sei.» Sofort sei das Hotel informiert worden, dass seine Freundin und die beiden Kleinkinder des Paares das Zimmer verlassen müssten. «Wir waren völlig überfordert in diesem Moment», erinnert sich der Mann. Seine Freundin sei schliesslich wie geplant zurückgereist, während er auf der Insel zurückgeblieben sei.

Der Zürcher war sich sicher, dass das Resultat falsch positiv war – etwa wegen unsauberer Arbeit des Spitals, das den Test durchgeführt hat. Trotzdem habe man ihm keinen zweiten Test zugestehen wollen und ihn im Hotelzimmer eingesperrt. Erst nach mehreren Tagen und einer Intervention beim Schweizer Konsulat und bei der Regierung der Seychellen habe er einen Antigen-Test machen können – dafür aber 300 Euro aus der eigenen Tasche bezahlen müssen. «Als dieser negativ ausfiel, durfte ich zum Glück ausreisen.» Das EDA bestätigt auf Anfrage, dass die Schweizer Vertretung auf den Seychellen mit dem betroffenen Schweizer als auch mit den örtlichen Behörden in Kontakt gestanden sei.

Seit einigen Tagen ist der 57-Jährige wieder in der Schweiz. Er ist froh, wieder zuhause zu sein, wie er sagt. «Was ich aus der Geschichte gelernt habe: Die Impfung bedeutet nicht das Ende aller Reiseprobleme.»

Klar ist aber: Wenn ein PCR-Test korrekt durchgeführt und ausgewertet werde, sei die Chance eines falsch positiven Resultats sehr klein, sagt Infektiologe Andreas Cerny: «Das kommt nur im tiefen einstelligen Prozentbereich der Fälle vor.» Es bestehe aber eine kleine Möglichkeit, trotz der Impfung das neue Coronavirus in sich zu tragen: «Bei den Vakzinen von Pfizer/Biontech und Moderna besteht ein etwa 95-prozentiger Schutz gegen symptomatische Verläufe.» Gegen das asymptomatische Tragen des Virus sei die Schutzwirkung tiefer und liege gemäss einer neuen Studie bei 91,5 Prozent.

«Testen wird noch ein Jahr lang nötig sein»

«Reisebeschränkungen werden uns trotz Impfung noch einige Zeit begleiten», sagt Christian Laesser, Titularprofessor für Tourismus an der Universität St. Gallen. Das Testen vor dem Reisen werde wohl auch in sechs bis zwölf Monaten noch nötig sein. «Die Einreisequarantäne dagegen könnte schon früher flächendeckend abgeschafft werden.»

Das Problem sei, dass die Impfung zwar immunisiere, aber die Übertragung nicht verhindern könne, so Laesser: «Das führt zu vielen Unsicherheitsfaktoren, was das Reisen und etwa das Einschleppen von Mutanten angeht.» Besonders vom Tourismus abhängige Staaten könnten sich im Sommer aber lascher zeigen als andere, vermutet der Experte.

Reisende sollen flexibel bleiben

Er rechnet damit, dass die internationale Koordination auf diesem Gebiet zunehmen wird: «Es ist etwa denkbar, dass das Reisen zwischen bestimmten Weltregionen bald wieder einfacher möglich sein wird.» Als Beispiel nennt er Europa und Nordamerika. Zudem dürfte die Entwicklung international anerkannter Impfzertifikate vorangetrieben werden, so Laesser. Das Thema geniesse in der Politik hohe Priorität: «Niemand will sich vorwerfen lassen, seinen Bürgerinnen und Bürgern den Sommer vermiest zu haben.» Der Experte empfiehlt Reisewilligen aber, flexibel zu bleiben. Dieses Jahr werde man kurzfristig planen müssen.