Einreisesperre in China

Schweizer wegen Corona auf Trauminsel gefangen

Seit vier Monaten leben der Auslandschweizer Tom Allemann (55) und seine chinesische Freundin wie Robinson Crusoe auf den Malediven. Der Lockdown holte sie ein.

Eigentlich wollten sie über das chinesische Neujahr nur eine Woche lang auf den Malediven tauchen. Ende Januar flogen Thomas Allemann, der seit 2012 in China lebt, und seine chinesische Freundin Emma Wang (32) von Peking via Dubai auf die Malediven. In der ersten Woche waren sie mit einer Gruppe von 20 Tauchern auf einem Schiff. Als sich die Corona-Lage in China zuspitzte, entschieden sie sich, ihre Ferien zu verlängern.