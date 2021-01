Kosovo wählt – wieder einmal: Am 14. Februar w ir d über die Regierung im j üngsten Staat Europas e ntschieden. Für viele Schweiz-Kosovaren ist d ies d ie einzige Möglichkeit das politische Geschehen in ihrer alten Heimat mitzubestimmen.

Stimmberechtigte ausserhalb Kosovos müssen sich aber während einer festgelegten Frist vorab registrieren lassen, um wählen zu dürfen. «Wir kennen es aus unserem eigenen Umfeld: Viele würden sehr gerne ihre Stimme abgeben, aber die Hürden und das komplizierte Registrierungsverfahren entmutigt sie», sagt ETH-Student Eleonit Smajli (23). Um der Diaspora die Beteiligung an der bevorstehenden Wahl zu vereinfachen, haben sich er und sieben weitere Schweizer und ausländische Studenten mit kosovoalbanischem Hintergrund zusammengeschlossen: Sie gründeten die überparteiliche Nonprofit-Organisation «Du me votu!», was aus dem A lbanischen übersetzt «Ich will wählen!» bedeutet.