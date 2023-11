Schweizer Studie: Handystrahlen könnten der Spermienqualität schaden

1 / 11 In der Studie war die Spermienkonzentration bei Männern, die ihr Handy mehr als 20 Mal pro Tag benutzten, deutlich geringer (44,5 Millionen/ml) als bei Männern, die ihr Smartphone nur einmal die Woche nutzen (56,5 Millionen/ml). IMAGO/BSIP Dieser Unterschied entspreche einem Rückgang der Spermienkonzentration um 21 Prozent bei häufiger Handynutzung (mehr als 20 Mal am Tag) im Vergleich zu seltener Nutzung (weniger als einmal pro Woche). IMAGO/imagebroker Ob die negativen Effekte reversibel sind, ist noch unklar. Man wisse, dass hohe Temperaturen die Spermienbildung beeinträchtigen, so einer der Autoren Martin Röösli vom Swiss TPH und der Universität Basel. «Dieser Effekt ist teilweise reversibel.» Ob das auch bei den beobachteten Smartphonenutzern so ist, ist offen. Unsplash

Darum gehts Laut einer neuen Schweizer Studie könnte Mobilfunkstrahlung der Spermienqualität schaden.

So scheint die intensive Mobiltelefonnutzung mit einer Abnahme der Spermienkonzentration und der Gesamtzahl der Spermien einherzugehen.

Noch ist es jedoch zu früh für Empfehlungen und Warnhinweise.

Die Spermienzahl bei Männern nimmt weltweit rasant ab. Zu diesem Schluss kam im vergangenen Jahr eine Studie von israelischen Forschenden. Die Gründe dafür seien unklar. Es wird angenommen, dass die Verringerung der Spermienzahl auf eine Kombination von Umwelt- und Verhaltensfaktoren zurückzuführen ist:

Zu den Umweltfaktoren zählen etwa hormonell wirksame Stoffe, Pestizide und Strahlung.

Unter die Verhaltensfaktoren fallen: Ernährung, Alkoholkonsum, Stress und Rauchen.

Laut einer Untersuchung aus der Türkei wirkt sich auch Vapen negativ auf die Spermien aus. Auch Haushaltschemikalien können derartige Auswirkungen haben. Eine Studie von Schweizer Forschenden zeigt nun, dass auch die Mobilfunknutzung Folgen für die Spermien haben könnte.

Was wurde untersucht?

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Genf und des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts (Swiss TPH) beschäftigten sich in ihrer Studie mit 2886 Männern zwischen 18 und 22 Jahren, die zwischen 2005 und 2018 in sechs Rekrutierungszentren des Militärs ausgehoben wurden. Sie untersuchten, ob es zwischen den Spermien-Parametern und der Handynutzung der Probanden einen Zusammenhang gibt. «Wir haben die Teilnehmer zu ihrem Lebensstil, ihrer Gesundheit und ihrer Nutzung von Mobiltelefonen befragt», sagt Serge Nef von der Medizinischen Fakultät der Uni Genf und dem Swiss Centre for Applied Human Toxicology (SCAHT), in einer Mitteilung. Er ist einer der Hauptautoren der Studie. Zudem habe man in Erfahrung gebracht, wo sie das Mobiltelefon aufbewahren, wenn sie es gerade nicht nutzen.

Was kam dabei heraus?

Die Auswertung der Daten zeigte einen Zusammenhang zwischen starker Mobiltelefonnutzung und geringerer Spermienkonzentration auf. Die mittlere Spermienkonzentration war in der Gruppe der Männer, die ihr Handy nicht mehr als einmal pro Woche benutzten, mit 56,5 Millionen Spermien pro Milliliter signifikant höher als in der Gruppe der Männer, die ihr Handy mehr als 20 Mal pro Tag benutzten. Bei ihnen lag die durchschnittliche Spermienkonzentration bei 44,5 Millionen pro Milliliter, heisst es in der Mitteilung. Dieser Unterschied entspreche einem Rückgang der Spermienkonzentration um 21 Prozent bei häufiger Handynutzung (mehr als 20 Mal am Tag) im Vergleich zu seltener Nutzung (weniger als einmal pro Woche).

Können die beobachteten negativen Effekte rückgängig gemacht werden?

Das lässt sich derzeit nicht sagen, so Nefs Mitstreiter Martin Röösli zu 20 Minuten. Man wisse aber, dass hohe Temperaturen die Spermienbildung (Spermiogenese) beeinträchtigen, so der Umweltepidemiologe vom Swiss TPH und der Universität Basel. «Dieser Effekt ist teilweise reversibel.» Ob das auch bei den beobachteten Smartphonenutzern so ist, ist offen. «Wir sind allerdings der Meinung, dass Wärme für unsere Resultate keine grosse Rolle spielt, weil man dann vor allem etwas bei den Männern mit dem Handy in der Hosentasche hätte sehen müssen», sagt Röösli. Das sei aber nicht der Fall gewesen. Zudem «ist Mobilfunkstrahlung eine Mikrowelle und führt nur zu einer kleinen Erwärmung des Gewebes», erklärt Röösli. «Diese ist aber gering und sollte nach heutigem Kenntnisstand die Spermiogenese nicht beeinträchtigen.» Vorstellbar sei aber ein Effekt auf das Hormonsystem.

Sind ähnlich negative Auswirkungen auch bei Frauen zu befürchten?

Mit dieser Frage haben sich die Schweizer Forschenden nicht beschäftigt. Allerdings ist – wenn überhaupt – von geringeren Auswirkungen der Handystrahlung auszugehen. Denn bei «Frauen sind die Fortpflanzungsorgane tiefer im Körper und werden darum deutlich weniger stark bestrahlt», so Röösli.

Welche Rolle spielt es, ob das Smartphone in einem 2G-, 3G- oder 4G-Netz funkt?

Die Studie deutet darauf hin, dass 4G weniger negative Folgen für die Spermienkonzentration hat als 2G oder 3G. So zeigte sich zwischen 2005 und 2007 ein stärkerer negativer Zusammenhang zwischen Mobilfunkstrahlung und der Spermienqualität, der bis zum Ende des Studienzeitraums (2018) abnahm, teilen die Forschenden mit. «Dieser Trend ist interessant, weil sich die Sendeleistung von Mobiltelefonen mit dem Übergang von 2G zu 3G sowie später von 3G zu 4G verringert hat», so Rӧӧsli. Es brauche weitere Studien.

Das raten die Forschenden männlichen Smartphone-Nutzern

Konkrete Empfehlungen könne man noch nicht aussprechen. Dafür seien die Ergebnisse im Moment zu schwach, heisst es auf Nachfrage von 20 Minuten. Es gibt aber einen allgemein sinnvollen Rat: «Die Strahlenbelastung kann man in erster Linie reduzieren, wenn man das Handy weniger braucht. Vor allem, wenn die Empfangsqualität schlecht ist», so Röösli. Dann strahle das Handy am stärksten. Auch lohnt es sich, beim Smartphone-Kauf auf die Strahlenwerte der Geräte (SAR) zu achten.

Sich angesichts der neuen Erkenntnisse spezielle Handystrahlenschutz-Unterwäsche zu kaufen oder das Handy zwischen den Nutzungen auf Flugmodus zu stellen, bringt dagegen nichts. «Bei Nichtgebrauch strahlt das Handy sowieso nicht viel.»

Auch zu einer neuen Obergrenze bei der Mobilfunkstrahlung oder zu Warnhinweisen, wird die Studie aus Genf und Basel vorerst nicht führen: Auch dafür seien die Ergebnisse zu wenig eindeutig, so Röösli: «Zum Beispiel wurde kein Zusammenhang mit Spermienbeweglichkeit und Morphologie beobachtet. Auch sahen wir keine Verschlechterung der Spermienqualität, wenn Männer das Handy in der Hosentasche hatten. Es könnte auch ein Zufallsergebnis sein.» Man könne nicht ausschliessen, dass Faktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum oder Übergewicht das Ergebnis beeinflusst haben. Dafür brauche es genauere Studien. Eine erste habe man bereits lanciert.

Die Studie ist im Fachjournal «Fertility and Sterility» erschienen.

