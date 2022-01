Angst vor Spritze – Schweizer Studie testet das Pflaster zur Corona-Impfung

University of North Carolina at Chapel Hill

Eine Studie in Lausanne testet das Impfpflaster zur Covid-Impfung. Im Bild: ein von Forschenden der Stanford University und der University of North Carolina entwickeltes Produkt.

Ein Impfpflaster zur Corona-Impfung wird in einer aktuellen Studie in Lausanne getestet.

Für Menschen mit einer Spritzenphobie, von Experten Trypanophobie genannt, ist die aktuelle Pandemie eine besondere Herausforderung. Allgegenwärtig sind Bilder von Nadeln und Personen, denen Spritzen verabreicht werden. Eine Alternative zur Impfung per Injektion soll bald ein sogenanntes Impfpflaster bieten, dessen Anwendung in einer Studie in der Schweiz aktuell getestet wird, wie die «Bild» berichtet. Demnach haben 26 Freiwillige bereits ihre erste Impfdosis per Pflaster bekommen, worauf bald eine zweite, leicht stärkere Dosis folgen soll.