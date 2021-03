In der Schweiz sind die Fitnesscenter derzeit geschlossen.

Für ein Fitnesscenter in Liechtenstein war der Ansturm zu gross. Der Verkauf von Monatskarten musste ausgesetzt werden.

Wer an seiner Sommerfigur arbeiten will, muss derzeit ins Lichtenstein pendeln. Im Gegensatz zur Schweiz sind die Fitness-Studios dort geöffnet. Da der 7-Tage-Schnitt im Fürstentum bei rund zwei neuen Fällen pro Tag liegt, hatten sich die Behörden per 1. März 2021 auf einen Lockerungsschritt geeinigt: Kinos, Museen oder Fitnesscenter sind wieder geöffnet. Seither strömen hunderte Fitness-Freaks aus der Schweiz ins Ländle, um ihre Gewichte zu stemmen.